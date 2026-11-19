In Oosterhout is toestemming gegeven voor de bouw van een nieuw DWA-gemaal aan de Denariusstraat. Het gemaal zal zorgen voor de afvoer van afvalwater.

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Het DWA-gemaal, wat staat voor droogweerafvoer, wordt gebouwd op Denariusstraat 15. Dit type gemaal speelt een belangrijke rol in de verwerking van huishoudelijk afvalwater. Met de nieuwe installatie wordt de capaciteit van het rioolstelsel in de omgeving verbeterd.