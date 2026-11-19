Er is toestemming verleend om in 2027 wekelijkse bingo-avonden te organiseren in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in Lieshout. Deze avonden vinden plaats op woensdagavond.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft de vergunning voor deze activiteit op 10 november 2026 verzonden. Het Dorpshuis wordt hiermee een vaste plek voor liefhebbers van bingo.