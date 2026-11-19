De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbreden van een inrit aan de van den Berghstraat in Boxmeer. Het besluit is op 13 november genomen.

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De vergunning maakt het mogelijk om de inrit aan te passen. Dit valt onder de activiteit 'het aanleggen of veranderen van een uitweg'. Met de verbreding wordt de toegang tot het perceel aan de van den Berghstraat verbeterd.