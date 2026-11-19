Van 19 tot en met 23 november kan er in Boxmeer geluidsoverlast zijn door noodstroom bij een locatie aan de Wim de Körverstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het gebruik van noodstroom op deze locatie. Dit kan tijdelijk extra geluid veroorzaken. Het besluit is op 17 november genomen.