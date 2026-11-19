In Sint Anthonis mogen van 12 december tot en met 31 december promotieborden worden geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De promotieborden zullen in Sint Anthonis gedurende de laatste weken van december te zien zijn. Het besluit is op 16 november goedgekeurd door het college. Een objectvergunning is nodig voor dergelijke tijdelijke reclame-uitingen op openbare plekken.