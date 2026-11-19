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Arcadehal in Eindhoven niet vergunningsplichtig
De gemeente Eindhoven heeft besloten dat arcadehal The Gaming Factory II geen vergunning nodig heeft om te exploiteren aan de Luchthavenweg.
Het besluit is op 17 november 2026 verzonden. Het gaat om een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid, die niet verplicht blijkt te zijn. De arcadehal is gevestigd aan de Luchthavenweg 25 in Eindhoven.
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