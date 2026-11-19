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Bouwplaatsinrichting met bouwhekken toegestaan in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor een bouwplaatsinrichting aan de Halvemaanstraat. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken.
Het gaat om een aanpassing van een eerder verleende vergunning. De bouwplaatsinrichting valt onder gebruik van openbare ruimte in klasse C. De vergunning is op 17 november 2026 verleend.
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