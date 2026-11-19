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Glasbokken en mobiele kraan toegestaan in Catharinastraat Eindhoven
In de St Catharinastraat in Eindhoven mogen glasbokken, bouwhekken, een mobiele kraan en een dichte container worden geplaatst. Het besluit is op 17 november 2026 verleend.
De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte op het adres St Catharinastraat 97. De glasbokken worden afgezet met bouwhekken, en een mobiele kraan en container maken deel uit van de opstelling.
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