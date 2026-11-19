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Vergunning voor twee kansspelautomaten in Café 't Roer om in Lage Zwaluwe
De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor twee kansspelautomaten in Café 't Roer om, gelegen aan de Kwistgeldweg in Lage Zwaluwe.
Het besluit is op 9 november 2026 genomen door de burgemeester. Met deze vergunning mag het café de twee automaten officieel aanwezig hebben. Kansspelautomaten zijn apparaten waarop je bijvoorbeeld kunt gokken of spellen kunt spelen tegen betaling.
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