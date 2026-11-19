De gemeente Drimmelen heeft een ontheffing verleend voor het verbranden van de carnavalsmascotte door Carnavalsstichting "De Erpelrooiers". Dit gebeurt op dinsdag 9 februari 2027 tussen zeven en acht uur ’s avonds op het Van den Elsenplein in Wagenberg.

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Het verbranden van de carnavalsmascotte is onderdeel van de festiviteiten rondom carnaval. De activiteit vindt plaats op het Van den Elsenplein, een centrale locatie in Wagenberg. Door de ontheffing mag er vuur worden gestookt tijdens deze traditie.