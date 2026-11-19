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Kerstmarkt Liempde op 12 en 13 december krijgt vergunning
De kerstmarkt in Liempde heeft een vergunning gekregen voor 12 en 13 december. Het evenement vindt plaats op het Raadhuisplein en de Dorpsstraat.
Op zaterdag 12 december kunnen bezoekers tussen vier uur ’s middags en half één ’s nachts genieten van de kerstmarkt. Op zondag 13 december is het evenement geopend van twaalf uur ’s middags tot zes uur ’s avonds.
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