Er is toestemming gegeven voor het samenvoegen van winkels en het realiseren van een extra woning boven aan Heistraat 193 in Helmond.

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De werkzaamheden vinden plaats op Heistraat 193, inclusief de adressen 193A, B en C. Het project omvat het samenvoegen van bestaande winkelpanden en de bouw van een extra woning op de bovenverdieping. De vergunning is op 12 november 2026 verzonden.