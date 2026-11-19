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Extra woning en samengevoegde winkels aan Heistraat in Helmond
Er is toestemming gegeven voor het samenvoegen van winkels en het realiseren van een extra woning boven aan Heistraat 193 in Helmond.
De werkzaamheden vinden plaats op Heistraat 193, inclusief de adressen 193A, B en C. Het project omvat het samenvoegen van bestaande winkelpanden en de bouw van een extra woning op de bovenverdieping. De vergunning is op 12 november 2026 verzonden.
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