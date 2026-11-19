Nieuwe afvalcontainers op milieustraat Zundert
De milieustraat in Zundert krijgt nieuwe containers voor laminaat en isolatiemateriaal. Het college van B&W heeft dit besluit genomen tijdens de vergadering op dinsdag 17 november.
De afvalinzameling in Zundert wordt aangepast. De Kringloper-container op de milieustraat verdwijnt. Inwoners kunnen hun bruikbare spullen voortaan rechtstreeks naar de Kringloper brengen of een afspraak maken om deze op te laten halen.
Door het verwijderen van de Kringloper-container ontstaat er ruimte voor twee nieuwe containers. Deze zijn bedoeld voor het scheiden van laminaat en isolatiemateriaal. Het college van B&W heeft dit vastgelegd in een uitvoeringsbesluit.
Vergaderingen en besluiten
Het college van Zundert vergadert wekelijks op dinsdag. Openbare besluiten worden na de vergaderingen gedeeld op de gemeentelijke website. De officiële besluitenlijst volgt een week later.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer