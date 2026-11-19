De milieustraat in Zundert krijgt nieuwe containers voor laminaat en isolatiemateriaal. Het college van B&W heeft dit besluit genomen tijdens de vergadering op dinsdag 17 november.

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De afvalinzameling in Zundert wordt aangepast. De Kringloper-container op de milieustraat verdwijnt. Inwoners kunnen hun bruikbare spullen voortaan rechtstreeks naar de Kringloper brengen of een afspraak maken om deze op te laten halen.

Door het verwijderen van de Kringloper-container ontstaat er ruimte voor twee nieuwe containers. Deze zijn bedoeld voor het scheiden van laminaat en isolatiemateriaal. Het college van B&W heeft dit vastgelegd in een uitvoeringsbesluit.

Vergaderingen en besluiten

Het college van Zundert vergadert wekelijks op dinsdag. Openbare besluiten worden na de vergaderingen gedeeld op de gemeentelijke website. De officiële besluitenlijst volgt een week later.