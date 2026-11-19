Sander Woolschot, Prins Wollie dun 1e uit Terheijden, heeft een Burgemeesterspenning ontvangen. Burgemeester Boy Scholtze overhandigde de onderscheiding tijdens het 11e van de 11e Bal in De Gouden Leeuw. Woolschot neemt na vijf jaar afscheid als prins van het Schraansersrijk.

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Sander Woolschot, bekend als Prins Wollie dun 1e, heeft zich vijf jaar ingezet voor het carnaval in de gemeente Drimmelen. Hij werkte actief aan het versterken van de samenwerking tussen prinsen uit verschillende dorpskernen en de gemeente. Zijn inzet heeft volgens burgemeester Boy Scholtze gezorgd voor betere verbindingen.

Een hoogtepunt van Woolschots periode als prins was de opname van een gezamenlijk carnavalsnummer in 2025. Hij nam samen met de burgemeester het initiatief voor dit project, waarbij prinsen uit de hele gemeente betrokken waren. Dit nummer symboliseerde volgens Scholtze hoe carnaval mensen samenbrengt.

Nieuwe rol als voorzitter

Hoewel Woolschot stopt als prins, blijft hij betrokken bij het carnaval in Drimmelen. Hij wordt na dit carnavalsseizoen voorzitter van het Carnavalsplatform, het overlegorgaan van de carnavalsstichtingen en de gemeente. Woolschot volgt Peter Reniers op in deze functie.

De burgemeester spreekt zijn vertrouwen uit in Woolschots nieuwe rol. Met zijn ervaring en verbindende karakter wordt hij gezien als de juiste persoon om het carnaval in Drimmelen verder te ondersteunen.