In Wernhout is toestemming verleend voor een kapsalon en nagelstudio aan huis. Het gaat om een locatie aan de Julianalaan, waar regels in het omgevingsplan worden aangepast.

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De vergunning is door de gemeente Zundert op 17 november 2026 verzonden. Het besluit maakt het mogelijk om af te wijken van de bestaande regels in het omgevingsplan. De nieuwe kapsalon en nagelstudio zullen worden gerealiseerd aan huis.