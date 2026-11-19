De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het verplaatsen, verduurzamen en herindelen van een houten chalet aan De Coevering 1 in Veghel. Het besluit is genomen op 17 november 2026.

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De aanpassingen aan het chalet zijn bedoeld om het pand duurzamer en efficiënter in te richten. Het verplaatsen en herindelen zorgt voor een nieuwe indeling van de ruimte. De locatie bevindt zich aan De Coevering 1 in Veghel.