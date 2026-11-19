De gemeente Valkenswaard heeft een voorbereidingsbesluit genomen om de vestiging van bepaalde bedrijven op bedrijventerreinen te beperken. Dit besluit is op 19 november 2026 in werking getreden en geldt voor het hele grondgebied van de gemeente.

Gevonden voor jou

Het besluit is bedoeld om de schaarse bedrijfsruimte in Valkenswaard efficiënt te benutten en beschikbaar te houden voor bedrijven die passen binnen de gewenste economische en ruimtelijke ontwikkeling. Activiteiten zoals sportvoorzieningen, recreatie, maatschappelijke diensten en horeca worden voortaan uitgesloten van vestiging op bedrijventerreinen. Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat ongewenste bedrijfsactiviteiten zich tijdens de wijziging van het omgevingsplan kunnen vestigen.