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Vergunning voor airco unit in Uden is verleend
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een airco unit aan de zijgevel van een woning in Uden.
Het gaat om een woning aan de Sieberg in Uden. De vergunning is op 17 november 2026 verzonden en heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het plaatsen van een airco unit moet voldoen aan de regels die in dat plan zijn vastgelegd.
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