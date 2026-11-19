De gemeente Heusden heeft besloten om cameratoezicht in te stellen op de Kasteellaan in Oudheusden. Dit gebeurt vanwege aanhoudende (jeugd)overlast rond de bibliotheek, sporthal de Kubus en het schoolgebouw. De camera’s zullen vanaf 20 november zes maanden lang actief zijn.

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Volgens de gemeente is cameratoezicht nodig om de openbare orde te handhaven en overlast tegen te gaan. De beelden worden alleen bekeken als er incidenten plaatsvinden en zijn toegankelijk voor politie en Boa’s. De opnames duren 24 uur per dag en worden na zes maanden geëvalueerd. Het besluit is genomen in overleg met de lokale driehoek en heeft ook een preventieve werking.