Het Weverijmuseum in Geldrop heeft een originele dekenkist met wollen dekens gekregen. De kist komt uit de voormalige Wollen Dekenfabriek Nederland en was jarenlang in bezit van de familie Donders. Deze schenking brengt een stukje lokale textielgeschiedenis terug naar het museum.

Gevonden voor jou

De Wollen Dekenfabriek Nederland was van 1916 tot 1976 gevestigd in Geldrop en speelde een belangrijke rol in de lokale textielindustrie. Veel inwoners werkten bij de fabriek, waaronder Frans Donders en zijn zoon Toon. Beide mannen waren jarenlang actief in de technische dienst.

Toen de fabriek in 1976 sloot, mochten werknemers voorwerpen uit de inboedel meenemen. Frans en Toon Donders kozen voor een houten dekenkist met daarop de initialen W.D.N., een verwijzing naar de naam van de fabriek. De kist bleef decennialang in de familie bewaard.

Persoonlijke verhalen

Het museum kwam de dekenkist op het spoor via Frits van Beek uit Mierlo, een schoonzoon van Toon Donders. Tijdens een bezoek aan mevrouw Donders kreeg het museum niet alleen de kist te zien, maar hoorde het ook verhalen over het leven in de fabriek. Zo werkte Frans Donders meer dan vijftig jaar bij de fabriek, onder andere in het ketelhuis.

De jaarlijkse schoonmaak van de ketel gebeurde vaak in het weekend, zodat de fabriek op maandagochtend weer kon draaien. Het werken op zondag leidde soms tot kritiek van de plaatselijke kerk, maar was noodzakelijk voor de productie.

Behoud van textielerfgoed

De dekenkist en de bijbehorende dekens zijn inmiddels overgebracht naar het Weverijmuseum. Het museum richt zich op het bewaren van het textielerfgoed van Geldrop en omgeving. Naast machines en weefgetouwen spelen persoonlijke verhalen en voorwerpen een grote rol.

Met deze schenking heeft het museum een tastbaar stukje Geldropse geschiedenis toegevoegd aan de collectie. De kist is een herinnering aan de tijd waarin de textielindustrie een belangrijke plek innam in het leven van veel inwoners.