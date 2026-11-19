Rolf Vonk heeft maandag 16 november de Brabant Bokaal 2026 gekregen. Hij ontving de onderscheiding van Ina Adema, commissaris van de Koning, tijdens een bijeenkomst in Meierijstad.

Gevonden voor jou

De Brabant Bokaal wordt jaarlijks uitgereikt door het Cultuurfonds Noord-Brabant. De prijs is bedoeld voor vrijwilligers die zich uitzonderlijk inzetten voor cultuur en natuur in de provincie.

Rolf Vonk kreeg de onderscheiding voor zijn werk als auteur, spreker en verbinder. Hij brengt de cultuurhistorische geschiedenis van Veghel, Meierijstad en Noord-Brabant op een unieke manier tot leven.

Bijzondere inzet

De uitreiking vond plaats in het bijzijn van Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad. Het Cultuurfonds heeft een reportage gemaakt over het werk van Rolf Vonk. Deze video benadrukt zijn verdiensten voor de provincie.

Met de Brabant Bokaal wil het Cultuurfonds vrijwilligers in het zonnetje zetten die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van cultuur en natuur in Noord-Brabant.