Het kruispunt van de Euterpelaan en Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss is van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november afgesloten vanwege werkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met hinder en extra reistijd.

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Het asfalt op het kruispunt is in slechte staat. Er is sprake van spoorvorming, waarbij diepe groeven in het wegdek zijn ontstaan door intensief gebruik. Deze schade maakt het asfalt minder veilig en kan verder verslechteren als er niets aan gedaan wordt.

Om dit te voorkomen, wordt het asfalt volledig vervangen. De werkzaamheden zorgen ervoor dat het kruispunt ook in de toekomst veilig en goed berijdbaar blijft. Tijdens de afsluiting worden omleidingsroutes aangegeven op borden.

De gemeente Oss adviseert weggebruikers om rekening te houden met extra reistijd en de omleidingen te volgen. Het kruispunt gaat op vrijdag 27 november weer open, tenzij de werkzaamheden langer duren dan gepland.