FNV en CNV hebben zeven stakingsdagen aangekondigd in het streekvervoer. Dit kan gevolgen hebben voor busreizigers in Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel. Reizigers wordt aangeraden kort voor vertrek hun reisplanner of de website van hun vervoerder te raadplegen.

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De stakingen zijn onderdeel van een conflict tussen de vakbonden en werkgevers over arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer. Een belangrijk punt van discussie is de regeling voor oudere werknemers. Momenteel krijgen werknemers vanaf vijftig jaar negen extra betaalde vrije dagen, een kortere werkweek en hoeven zij geen late diensten meer te rijden. Werkgevers willen deze leeftijdsgrens verhogen naar 53 jaar.

Daarnaast speelt de mogelijkheid om vanaf 63 jaar minder te werken een rol. Volgens de FNV maakt het huidige eindbod van de werkgevers dit lastiger. Ook willen zij de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag afschaffen, wat volgens de vakbond kan leiden tot een lager inkomen voor veel werknemers.

Stakingsdagen

De aangekondigde stakingsdagen vinden plaats op maandag 23 en dinsdag 24 november. In december wordt er gestaakt op donderdag 3, vrijdag 4, maandag 14, dinsdag 15 en vrijdag 18 december. Welke busritten in Heeze-Leende precies worden geraakt, is nog niet bekend.

Reizigers in de gemeente worden geadviseerd om vlak voor vertrek hun reisplanner of de website van hun vervoerder te controleren. Zo kunnen zij zien of hun geplande rit doorgaat.