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Man rijdt bijna 40 kilometer per uur te hard in Oss en blijkt onder invloed
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Een 65-jarige automobilist is donderdag aangehouden nadat hij bijna 40 kilometer per uur te hard reed op de N329 bij Oss. Hij bleek onder invloed van alcohol.
De man reed 118 kilometer per uur op de weg waar je 80 kilometer per uur mag rijden. Bij de blaastest blies de bestuurder 335 ugl.
Dat is net onder de grens van 350 ugl waarbij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) automatisch wordt ingelicht. Maar omdat het zijn tweede alcoholovertreding in vijf jaar tijd is, wordt toch melding gemaakt bij het CBR. De man heeft een proces-verbaal gekregen.
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