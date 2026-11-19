In Zevenbergen is sinds kwart over vijf vanavond een stroomstoring. De storing treft een deel van postcodegebied 4761 en duurt naar verwachting tot half tien.

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De netbeheerder is bezig om het probleem op te lossen. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend. Het gaat om een storing in de gemeente Moerdijk.

De oorzaak van de stroomstoring is nog niet duidelijk. Naar verwachting is het euvel tegen half tien vanavond verholpen.