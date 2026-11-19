Zondagmiddag wordt in De Einder het Jeugdprinsenbal van CV De Plattevonder gehouden. Tijdens het evenement worden de nieuwe jeugdhoogheden en de jeugdraad onthuld. Ook wordt afscheid genomen van de huidige Jeugdprinses en Jeugdvorstin.

Gevonden voor jou

Het Jeugdprinsenbal vindt plaats op zondag 22 november vanaf twee uur ’s middags in De Einder. De middag staat in het teken van muziek, spellen en feestelijke activiteiten. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen.

Een belangrijk moment tijdens de middag is de onthulling van de nieuwe Jeugdprins(es) en Jeugdvorst(in), samen met de jeugdraad. Hiermee wordt het carnavalsseizoen officieel afgetrapt. Daarnaast nemen Jeugdprinses Sophie en Jeugdvorstin Eliza afscheid van hun rol.

Nieuwe jeugdhoogheden

De middag biedt volop plezier voor jong en oud, met swingende muziek en een echte carnavalsfeer. Naast de nieuwe jeugdhoogheden zijn ook het Prinsenpaar van De Plattevonder, de Raad van Elf, d’Einder Muzikanten en Ex-Prinsen aanwezig.