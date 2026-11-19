Advertentie
Stroomstoring treft Hoogerheide
In Hoogerheide is donderdagavond een stroomstoring begonnen. De storing startte om drie minuten over tien en treft onder meer een deel van postcodegebied 4631. De omvang van de storing is nog niet bekend. Naar verwachting is het probleem vannacht rond kwart over twee opgelost.
De netbeheerder is bezig om de storing in Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, te verhelpen. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn.
De storing begon donderdagavond om drie minuten over tien en treft een deel van postcodegebied 4631. Volgens de netbeheerder is het probleem naar verwachting opgelost rond kwart over twee vannacht.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie