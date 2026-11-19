Vanaf 23 november worden nieuwe stroomkabels gelegd op bedrijventerrein Breeven en in Batadorp. De werkzaamheden duren tot medio mei 2027 en zijn bedoeld om het elektriciteitsnet te versterken.

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Het elektriciteitsnet in Breeven en Batadorp wordt uitgebreid en versterkt. De werkzaamheden starten op 23 november en worden uitgevoerd door een aannemer. Het doel is om de betrouwbaarheid en veiligheid van de stroomvoorziening in de toekomst te waarborgen.

De werkzaamheden omvatten het aanleggen van nieuwe stroomkabels. Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden tot medio mei 2027. Tijdens deze periode worden verschillende verkeersmaatregelen genomen. Weggebruikers worden geadviseerd om de gele borden in de omgeving te volgen voor actuele omleidingen.

Updates over de werkzaamheden

Voor belangstellenden is er een mogelijkheid om de voortgang van het project te volgen via een speciale app. Via de BouwApp worden ten minste eens per twee weken updates gedeeld. Het project is in de app te vinden onder de naam ‘Best-Breeven/Batadorp: Verzwaring stroomnet’.