Van 25 november tot en met 10 december doet Boxmeer mee aan Orange the World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gemeentehuis wordt oranje verlicht en er wordt aandacht gevraagd voor bewustwording en verandering.

Gevonden voor jou

Orange the World is een wereldwijde campagne die zich richt op het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar ligt de nadruk op de rol van mannen en jongens. Zij worden aangespoord om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, slachtoffers te steunen en respectvolle relaties te bevorderen.

Geweld tegen vrouwen kent verschillende vormen, zoals intimidatie, seksueel geweld, huiselijk geweld en psychisch geweld. Het bespreekbaar maken van deze onderwerpen is volgens de campagne een cruciale stap naar verandering.

Filmvertoning in Boxmeer

Op 2 december organiseert de gemeente een filmvertoning in Hotel Riche aan de Steenstraat in Boxmeer. Deze bijeenkomst, van 19.30 tot 20.30 uur, is bedoeld om bewustwording te creëren rondom de impact van geweld en het belang van een veilige samenleving. De toegang is gratis.

Steunbetuiging tekenen

De campagne roept inwoners op om een steunbetuiging te tekenen en zich uit te spreken tegen geweld. Dit kan door de pledge te ondertekenen, waarmee je laat zien dat je een medestander bent. Het initiatief benadrukt het belang van luisteren, grenzen respecteren en ongewenst gedrag bespreekbaar maken.