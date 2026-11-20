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Stroomstoring treft Holthees en Maashees
In Holthees en Maashees zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond tien over half elf en de netbeheerder verwacht dat het probleem uiterlijk kwart voor één 's middags is opgelost.
De oorzaak van de stroomstoring in de gemeente Land van Cuijk is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt het probleem.
De storing treft een deel van de postcodegebieden 5823 en 5824. Monteurs zijn aan het werk om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen.
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