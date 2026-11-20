In Terheijden, gemeente Drimmelen, is sinds vanmiddag een stroomstoring actief. Minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 4844 hebben sinds twaalf uur 's middags geen stroom. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

Gevonden voor jou

De netbeheerder is bezig met het verhelpen van de storing en verwacht dat deze rond zeven uur vanavond is opgelost. Het gaat om een onverwachte storing waarvan de oorzaak nog niet bekend is.

De storing treft een klein aantal adressen in Terheijden, een kern binnen de gemeente Drimmelen. De getroffen postcodes bevinden zich in een deel van postcodegebied 4844.