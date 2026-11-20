In Dorst, gemeente Oosterhout, is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om 13.22 uur en treft een deel van postcodegebied 4849. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond 17.30 uur is opgelost.

Gevonden voor jou

Op dit moment is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, zijn aan het werk om de storing te verhelpen.

De stroomuitval treft een deel van Dorst, dat valt binnen de gemeente Oosterhout. Volgens de netbeheerder wordt er hard gewerkt aan een oplossing, die naar verwachting aan het einde van de middag gerealiseerd zal zijn.