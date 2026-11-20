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Stroomstoring treft deel Bergen op Zoom
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De stroomstoring in Bergen op Zoom is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds half één ’s middags zonder stroom. De storing duurde iets meer dan twee uur en werd om twintig voor drie verholpen.
De stroomstoring trof een deel van postcodegebied 4611 in Bergen op Zoom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht door de netbeheerder. Volgens eerdere verwachtingen zou de storing tot vier uur ’s middags duren, maar deze werd al eerder opgelost.
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