Voormalig profvoetballer Kees Krijgh is dinsdagmiddag 24 november te gast in Sociaal Cultureel Centrum De Stolp in Den Bosch. Tijdens de bijeenkomst Talking Football deelt hij verhalen over zijn loopbaan en de voetbalfamilie Krijgh.

Gevonden voor jou

De 76-jarige Kees Krijgh speelde in het Eredivisieseizoen 1971/1972 één jaar bij FC Den Bosch. Hij maakte zoveel indruk dat topclubs Feyenoord en PSV hem wilden inlijven. Uiteindelijk koos hij voor PSV, waarmee hij in 1975 Oranje bereikte en in 1978 de UEFA Cup won.

Tijdens Talking Football vertelt Krijgh over zijn carrière en de invloed van zijn familie op het Nederlandse voetbal. Hij begon als amateur bij BVV en koos daarna voor NEC Nijmegen. FC Den Bosch haalde hem in 1973 terug voor 125.000 gulden, maar een jaar later vertrok hij naar PSV voor 455.000 gulden. Krijgh speelde later ook voor Willem II en Cercle Brugge.

Gratis bijeenkomst in Den Bosch

De bijeenkomst vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Stolp aan de Rijnstraat in Den Bosch. Voetballiefhebbers kunnen gratis deelnemen en samen met Krijgh herinneringen ophalen aan de hand van foto’s en filmbeelden.

Talking Football is een maandelijkse activiteit van de FC Den Bosch Foundation. Het evenement begint om half drie ’s middags.