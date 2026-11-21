In Kessel, gemeente Oss, is sinds vanochtend vroeg een stroomstoring. De storing begon rond acht over zes en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond tien uur is opgelost.

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Hoeveel adressen zijn getroffen door de storing in Kessel is nog niet bekend. Het gaat om een deel van postcodegebied 5995. De oorzaak van de storing is nog niet vastgesteld.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels en het oplossen van storingen, werkt momenteel aan een oplossing.