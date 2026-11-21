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Stroomstoring in Kessel: herstel verwacht rond kwart over één
In Kessel, gemeente Oss, is zaterdagochtend een stroomstoring begonnen. De storing startte om vier minuten over negen. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend, maar een deel van postcodegebied 5995 heeft geen stroom. Naar verwachting is de storing opgelost rond kwart over één.
De netbeheerder is bezig met het verhelpen van de stroomstoring in Kessel. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend, maar het probleem treft een deel van postcodegebied 5995. De oorzaak van de storing is niet vermeld.
De storing begon om vier minuten over negen en naar verwachting is het probleem rond kwart over één opgelost. Tot die tijd kunnen bewoners in het getroffen gebied hinder ondervinden.
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