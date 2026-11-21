Op maandag 23 november is er een landelijke ov-staking. Reizigers naar het ETZ in Tilburg moeten rekening houden met hinder, omdat treinen en bussen mogelijk niet of minder rijden.

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De staking in het openbaar vervoer duurt 24 uur. Dit betekent dat het voor veel mensen lastig kan zijn om met het ov te reizen. Het ETZ benadrukt dat de zorg gewoon doorgaat zoals gepland.

Alle poliklinieken van het ETZ zijn maandag open en afspraken gaan door. Het ziekenhuis adviseert bezoekers om tijdig alternatief vervoer te regelen, zoals met de fiets, auto of door iemand te laten brengen.

Alternatieven voor vervoer

Reizigers wordt aangeraden vooraf de actuele informatie over de staking en reismogelijkheden te bekijken. Zo kun je beter inschatten welke opties beschikbaar zijn.

De landelijke staking heeft gevolgen voor zowel trein- als busvervoer. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact precies zal zijn, maar hinder wordt verwacht.