Een auto is zondagochtend in Best van de Eindhovenseweg-Zuid geschoven en op zijn kant in een greppel beland. De auto ramde onderweg een mast met verkeerslichten. Volgens getuigen zou de bestuurder te hard hebben gereden. Op de Eindhovenseweg-Zuid geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

De bestuurder was na de crash slecht aanspreekbaar en zat bekneld in de auto. Hulpverleners werden gebeld om de man uit de auto te bevrijden. De kruising was na de crash bezaaid met brokstukken.

Of de weersomstandigheden een rol speelden bij het ongeluk wordt onderzocht. Het heeft zaterdagnacht gevroren en het is glad op meerdere wegen in de provincie.