Basisschool IKC De Halm en Junia Kinderopvang verhuizen tijdelijk naar het oude schoolgebouw van d’Uylenborch in Almkerk. Dit is nodig vanwege de renovatie van hun huidige locatie.

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De verhuizing naar het oude schoolgebouw van d’Uylenborch maakt deel uit van een groter plan voor woningbouwontwikkeling in Almkerk. Het gebouw wordt maximaal anderhalf jaar gebruikt door De Halm en Junia Kinderopvang, waarna ze terugkeren naar hun gerenoveerde locatie aan de Wethouder Raamstraat.

De keuze voor d’Uylenborch als tijdelijke huisvesting is gemaakt vanwege de lagere kosten en de beschikbaarheid van het gebouw. Andere opties, zoals tijdelijke units, zouden aanzienlijk duurder zijn. Het gebruik van het schoolgebouw past bovendien binnen de planning voor de woningbouw op het terrein.

Renovatie en sloop

Het schoolgebouw van d’Uylenborch wordt tot aan de kerstvakantie van 2026 klaargemaakt voor de nieuwe gebruikers. In diezelfde vakantie verhuizen de leerlingen en kinderen naar hun tijdelijke onderkomen. Zodra de renovatie van de oorspronkelijke locatie is afgerond, keert De Halm uiterlijk in de zomervakantie van 2028 terug. Daarna wordt het oude gebouw van d’Uylenborch gesloopt.

De grond waarop het schoolgebouw en het evenemententerrein liggen, wordt binnenkort verkocht. De koper zal een woningbouwplan ontwikkelen en uitvoeren. De gemeente heeft bepaald dat er op deze locatie nieuwe woningen moeten komen.

Inloopbijeenkomst

Omwonenden zijn geïnformeerd via een brief en konden op 16 november terecht bij een inloopbijeenkomst in het multifunctionele gebouw Hart van Almkerk. Tijdens deze avond was er ruimte voor vragen en uitleg over de plannen. Wethouder Kok, verantwoordelijk voor grondzaken en ruimtelijke plannen, was aanwezig om toelichting te geven.