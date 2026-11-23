KNO-artsen van het Elkerliek Ziekenhuis hebben een nieuwe werkwijze ingevoerd om patiënten met een vermoeden van slaapapneu sneller te helpen. Sinds deze week krijgen zij direct een WatchPAT mee naar huis voor een slaaponderzoek.

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KNO-artsen van het Elkerliek Ziekenhuis zien regelmatig mensen die snurken of ademstops hebben tijdens het slapen. Bij een vermoeden van slaapapneu wordt een slaaponderzoek uitgevoerd. Sinds deze week krijgen patiënten hiervoor een WatchPAT mee naar huis. Dit apparaat, dat lijkt op een horloge, maakt het mogelijk om het onderzoek thuis te doen.

Voorheen werd gebruikgemaakt van andere apparatuur waarbij een poli-assistent sensoren op het lichaam plaatste. Dit vereiste een aparte afspraak en was minder comfortabel. De nieuwe methode bespaart tijd en voorkomt dat patiënten speciaal naar het ziekenhuis moeten komen. Het onderzoek kan nu direct na het consult worden gestart.

Hoe werkt de WatchPAT?

De WatchPAT meet verschillende gegevens tijdens de slaap. Het apparaat registreert slaaphouding, hartslag, zuurstofdalingen in het bloed, slaapfasen en ademhalingsstops. Op basis van deze informatie wordt vastgesteld of iemand slaapapneu heeft.

Wat is slaapapneu?

Slaapapneu is een aandoening waarbij de ademhaling tijdens het slapen regelmatig stopt. Dit kan tien seconden of langer duren. Veel patiënten snurken en hebben klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en onrustig slapen. Slaapapneu kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, hartritmestoornissen en diabetes.