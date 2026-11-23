Sinterklaas is feestelijk onthaald in Leende. De goedheiligman arriveerde per boot via de Groote Aa en trok daarna per koets naar het dorpscentrum. Daar genoten kinderen en ouders van muziek, dans en activiteiten.

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Na zijn aankomst bij de Groote Aa stapte Sinterklaas in een koets voor een rit door het dorp. In het dorpscentrum waren verschillende activiteiten georganiseerd, waar kinderen konden deelnemen en stempels verzamelen. De stempelpieten hielpen bij het vullen van de stempelkaarten.

Drie locaties vol activiteiten

Op het Kloosterhof liepen pieten rond en klonk muziek. In de kerk konden kinderen Sinterklaas persoonlijk ontmoeten. Ondertussen zorgden danspieten in Dorpshuis De Schammert voor een vrolijke sfeer met muziek en dans.

Een wortelactie voor het paard Ozosnel maakte deel uit van de voorbereidingen. De opbrengst hiervan werd gebruikt om de intocht financieel mogelijk te maken.

Veel bezoekers langs de route

De organisatie blikt tevreden terug op de dag. Vrijwilligers, sponsoren en muzikanten hebben achter de schermen meegeholpen om alles soepel te laten verlopen. De bezoekers zorgden met hun enthousiasme voor een warm onthaal van Sinterklaas.

De goedheiligman hoopt volgend jaar opnieuw iedereen te zien, dit keer in Leenderstrijp.