Sinterklaas is zondag feestelijk onthaald in Maarheeze. Veel kinderen trotseerden het frisse weer om de intocht bij te wonen. Na afloop konden ze op de foto met Sint en piet bij de Smeltkroes.

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De intocht van Sinterklaas in Maarheeze trok zondag veel bezoekers, ondanks de lage temperaturen. Sinterklaas maakte zijn entree op een rijdbaar podium, waardoor hij goed zicht had op de menigte. Kinderen stonden langs de route om hem en zijn pieten welkom te heten.

Tijdens de optocht zorgde de pietenband voor muziek, wat de sfeer extra feestelijk maakte. Na de tocht was er een meet & greet bij de Smeltkroes. Daar konden kinderen Sinterklaas een handje geven en samen met hem of de pieten op de foto gaan. Ook hier was de opkomst groot, ondanks het frisse weer.

Bijdrage van sponsoren

Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en ouders die een bijdrage hebben geleverd. Volgens de organisatie zijn dergelijke donaties essentieel om het feest voor de kinderen te kunnen organiseren.

Sinterklaas heeft beloofd volgend jaar weer terug te komen naar Maarheeze. Voor nu kunnen kinderen terugkijken op een geslaagde dag vol vrolijke momenten.