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Stroomstoring in Waalre: netbeheerder verwacht oplossing rond 12.45 uur
In Waalre is sinds vanochtend kwart voor negen een stroomstoring. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor één ’s middags te hebben opgelost.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5582 in de plaats Waalre, binnen de gelijknamige gemeente. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Sinds vanochtend werkt de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen in de regio, aan een oplossing.
De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de problemen rond kwart voor één ’s middags zijn verholpen.
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