In Waalre is sinds vanochtend kwart voor negen een stroomstoring. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor één ’s middags te hebben opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5582 in de plaats Waalre, binnen de gelijknamige gemeente. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Sinds vanochtend werkt de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen in de regio, aan een oplossing.