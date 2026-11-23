De gemeente Land van Cuijk heeft een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op enkele parkeerplaatsen aan het Weijerplein in Boxmeer. Dit geldt van 8 december 2026 om drie uur 's middags tot 5 april 2027 om zeven uur 's avonds vanwege een standplaats voor de bus van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

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Tijdelijk parkeerverbod op Weijerplein in Boxmeer voor borstonderzoek De gemeente Land van Cuijk heeft een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op enkele parkeerplaatsen aan het Weijerplein in Boxmeer. Dit geldt van 8 december 2026 om drie uur 's middags tot 5 april 2027 om zeven uur 's avonds vanwege een standplaats voor de bus van het bevolkingsonderzoek borstkanker.