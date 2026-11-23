In Bergen op Zoom is sinds elf uur ’s ochtends een stroomstoring actief. De oorzaak is nog onbekend. Het probleem treft een deel van postcodegebied 4623. De netbeheerder verwacht dat het rond half vier ’s middags is opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Bergen op Zoom begon om elf uur en 22 minuten. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert en storingen oplost, wordt er momenteel gewerkt om het probleem te verhelpen.

De storing treft een deel van postcodegebied 4623. Naar verwachting is de situatie rond half vier vanmiddag weer normaal. Tot die tijd kunnen inwoners in het getroffen gebied hinder ervaren.