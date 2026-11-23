Leerlingen van basisschool De Meerhoef hebben ruim 1.100 bomen geplant in de nieuwe wijk Zandparelacker. Dit gebeurde tijdens de Boomfeestdag op woensdag 18 november, samen met wethouder Jurre van der Velden.

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De Boomfeestdag werd officieel geopend door de wethouder en leerlingen van groep 7. De actie vond plaats in de wijk Zandparelacker, waar de jonge bomen een bijdrage leveren aan een groenere omgeving. De wijk is nog in ontwikkeling en de bomen moeten zorgen voor een prettige en leefbare buurt.

De leerlingen hielpen enthousiast mee met het planten van de bomen. Dit soort initiatieven is bedoeld om kinderen bewust te maken van het belang van natuur en duurzaamheid. Het planten van bomen draagt bovendien bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

De Boomfeestdag wordt jaarlijks georganiseerd in verschillende gemeenten in Nederland. Dit jaar was het de beurt aan Zandparelacker om extra groen aan te leggen. Voor de kinderen was het een leerzame en actieve manier om met natuur bezig te zijn.