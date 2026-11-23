De gemeente Land van Cuijk waarschuwt voor malafide rioolontstoppers. Deze bedrijven lossen verstoppingen niet altijd op, maar brengen wel hoge kosten in rekening. Inwoners wordt geadviseerd om alert te zijn en zorgvuldig een ontstoppingsbedrijf te kiezen.

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De gemeente Land van Cuijk heeft signalen ontvangen dat malafide rioolontstoppers actief zijn in de regio. Deze bedrijven bieden hun diensten aan bij rioolverstoppingen, maar lossen het probleem vaak niet goed op. Toch rekenen ze hoge bedragen voor hun werkzaamheden. Om te voorkomen dat inwoners slachtoffer worden, roept de gemeente op om oplettend te zijn bij het inschakelen van een ontstoppingsbedrijf.

Bij een verstopte afvoer of riool is het belangrijk eerst te controleren waar de verstopping zit. Dit kan door het erfafscheidingsputje op de erfgrens open te maken. Staat er geen water in het putje, dan zit de verstopping op eigen terrein en ben je zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Huurders kunnen hiervoor contact opnemen met hun verhuurder. Staat het putje vol water, dan zit de verstopping mogelijk in het gemeentelijke riool. In dat geval kun je contact opnemen met de gemeente.

Tips bij het inschakelen

Wie toch een ontstoppingsbedrijf inschakelt, wordt geadviseerd om vooraf goed onderzoek te doen. Controleer de naam, ervaringen en contactgegevens van het bedrijf en vraag om een duidelijke prijs voordat de werkzaamheden beginnen. Maak ook afspraken over wat er gebeurt als de verstopping niet wordt opgelost. Voel je niet onder druk gezet om snel een beslissing te nemen.

De gemeente benadrukt dat kosten van een zelf ingeschakeld ontstoppingsbedrijf niet kunnen worden teruggevraagd, ook niet als het bedrijf aangeeft dat de verstopping in het gemeentelijke riool zit.

Meer informatie

Op de website van de gemeente Land van Cuijk staat meer uitleg over het vinden van het erfafscheidingsputje en wat je kunt doen bij een rioolverstopping. Inwoners die te maken hebben gehad met een malafide bedrijf wordt aangeraden om offertes, facturen en andere gegevens te bewaren en melding of aangifte te doen bij de politie.