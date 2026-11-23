In Ravenstein zitten minder dan 25 adressen sinds vanochtend zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon rond twaalf uur en naar verwachting is het probleem om half vier vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring in Ravenstein, een kern binnen de gemeente Oss, is ontstaan door graafschade. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel beschadigd, waardoor een deel van postcodegebied 5371 zonder stroom zit. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

Volgens de netbeheerder is de storing naar verwachting rond half vier vanmiddag verholpen.