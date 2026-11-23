Vanaf 4 januari 2027 neemt het Brabants Afval Team (BAT) de inzameling van huishoudelijk afval over. Veel zaken blijven hetzelfde, zoals de containers en inzameldagen. Wel komen er enkele veranderingen, waaronder een nieuwe app en aangepaste regels voor het aanbieden van afval.

Gevonden voor jou

Eind november ontvangt iedereen een brief met uitleg over deze overgang. De huidige minicontainers blijven in gebruik en ook de inzameldagen voor restafval, GFT en papier veranderen meestal niet. PMD-zakken blijven eveneens hetzelfde.

Er komen echter enkele praktische wijzigingen. Zo wordt vanaf 2027 gebruikgemaakt van de nieuwe app AfvalThuis. In deze app kun je je persoonlijke afvalkalender bekijken, herinneringen ontvangen voor inzameldagen en actuele informatie lezen. De app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play. In de brief staat hoe je deze kunt installeren.

Nieuwe regels voor containers

Vanaf 2027 moet je de minicontainer aanbieden met de handgrepen richting de straat. Dit is nodig vanwege de nieuwe inzamelwagens die BAT gaat gebruiken. Voor sommige huishoudens kan de inzameldag van PMD veranderen. Als dit voor jou geldt, ontvang je daarover in december een bericht via de AfvalThuis-app.

Ook veranderen de contactmogelijkheden voor meldingen en klachten. Vanaf 2027 kun je hiervoor terecht via Fixi, een platform voor het melden van problemen in de openbare ruimte.

Tot 4 januari 2027 blijft alles zoals het is en haalt de huidige Afvalstoffendienst het afval op. De bijbehorende app blijft tot en met 3 januari 2027 actief. Daarna stap je volledig over op de nieuwe AfvalThuis-app.