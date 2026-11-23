Langs de Maas worden de kenmerkende bakenbomen hersteld. Veertien gemeenten, het Rijk en drie provincies werken samen aan dit project, dat 4,6 miljoen euro kost.

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Langs de oever van de Maas staat al bijna honderd jaar een unieke rij bakenbomen. Deze bomen hielpen vroeger schippers hun weg te vinden en zijn een herkenbaar onderdeel van het landschap. Binnen de gemeente Altena beslaat dit bomenlint ongeveer 18 kilometer.

Het herstelproject is een samenwerking tussen het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg en veertien gemeenten. Het doel is om de historische bomenrij te behouden en te herstellen. Zo blijft dit kenmerkende onderdeel van het Maaslandschap ook voor toekomstige generaties bestaan.

Samenwerking bekrachtigd

Om de samenwerking te vieren, is op de grens van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss een nieuwe bakenboom geplant. Dit gebeurde op woensdag 18 november tijdens de landelijke Boomfeestdag. Wethouder Pieter Neven ondertekende die dag ook een overeenkomst om het herstel officieel te starten.

Bij het planten van de boom waren bestuurders van alle betrokken partijen aanwezig, samen met leerlingen van een lokale school. Het totale project kost 4,6 miljoen euro en is bedoeld om de bakenbomen in volle glorie te herstellen.